https://static.news.ru/photo/526ad232-c407-11e9-b2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana переведёт свои московские рейсы из Шереметьево в Домодедово с 27 октября 2019 года.

Как сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Air Astana, перемены в равной мере относятся к рейсам из Нур-Султана и Алматы. Авиакомпания обещает, что перевод рейсов произойдёт без перебоев в расписании полётов. Air Astana приняла решение сменить базовый аэропорт после заключения кодшерингового соглашения с российским авиаперевозчиком S7, для которого Домодедово является базовым аэропортом.

Air Astana осуществляла 11 еженедельных рейсов в Москву из Нур-Султана и 14 рейсов из Алматы зимой, 12 рейсов из Нур-Султана и 16 рейсов из Алматы летом.

News.ru ранее сообщал о самолёте компании Air Astana, который совершил экстренную посадку в Шереметьево. У борта, следовавшего из Лондона в Нур-Султан, отказал один из двух генераторов.