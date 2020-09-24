Адвокат Колесниковой пропала в Минске

https://static.news.ru/photo/4b7d8cc0-fe86-11ea-9a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Днём 24 сентября адвокат члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь. Об этом рассказал адвокат Виктор Мацкевич.

По его словам, в 13:50 политик завершила встречу со своим коллегой на улице Коммунистической в Минске. Она торопилась на судебное заседание, передаёт Tut.by.

В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта, — поделился он.

Муж женщины в настоящий момент обращается в РУВД Центрального района белорусской столицы с заявлением о похищении человека.

Мы с супругом Людмилы считаем, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью, — отметил Мацкевич.

Ранее Мария Колесникова записала из СИЗО обращение к жителям Белоруссии в преддверии «марша справедливости», призвав не бояться быть свободными. Она поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ни о чём не жалеет.

7 сентября Колесникову схватили неизвестные в масках, затолкали в микроавтобус без номеров и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в центре Минска. Представители силовых органов сообщили, что Колесникову не задерживали. А милиция сообщила, что займётся её поисками. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что эти лица на автомобиле «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.

16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы, писал NEWS.ru.