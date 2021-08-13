Звёзды сериала «Друзья» отреагировали на слухи о романе

Представитель звезды «Друзей» Дэвида Швиммера отреагировал на слухи о романе актёра с коллегой по сериалу Дженнифер Энистон. Он заявил The Sun, что новости о том, что артисты могут встречаться, «неправдивы».

Накануне появилась информация, что после воссоединения актёров в сериале стало ясно, что воспоминания о прошлом пробудили чувства и что химия, которую им всегда приходилось хоронить, всё ещё была там. Они начали переписываться сразу после съёмок, и только в прошлом месяце Дэвид вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Джен в Лос-Анджелесе. Поклонники стали думать, что экранная пара полюбила и в жизни спустя 20 лет после начала проекта.

Однако предположения не подтвердились . Представители актёров заявили: слухи о романе не соответствуют действительности.

В первом сезоне я был сильно влюблён в Джен. И в какой-то момент это всё очень сильно начало на нас давить. Это было похоже на движение двух кораблей, потому что один из нас всегда был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу, — рассказал Дэвид во время воссоединения «Друзей».

Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы. Шоу выходило с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов). Премьера специального часового эпизода состоялась 27 мая. Приглашёнными гостями стали известные звёзды спорта и кино: Джастин Бибер, Леди Гага, Дэвид Бекхэм и корейская группа BTS.

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