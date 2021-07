Звезду сериала «Лучше звоните Солу» госпитализировали прямо со съёмок

Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Продолжение культового американского сериала «Секс в большом городе» превратят в многосезонное шоу, передаёт портал Daily Mail со ссылкой на старшего продюсера ленты. Источник издания отметил, что сохраняется надежда на возвращение Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты Джонс, в следующих эпизодах. Но учитывая категоричность её отказа от съёмок в перезапуске, это практически невозможно.

Новое кинополотно получило название And Just Like That («И вот так...»). Герои Сары Джессики Паркер и Криса Нота будут делить совместно нажитое на Манхэттене имущество. Кэрри будет снова одинока, но...