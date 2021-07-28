Звезду сериала «Лучше звоните Солу» госпитализировали прямо со съёмок

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Звезда популярного сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк был экстренно госпитализирован со съёмочной площадки. Об этом сообщает TMZ.

Во время съёмок в штате Нью-Мексико артист внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Коллеги вызвали актёру скорую помощь, однако пока неизвестно, пришёл ли в себя Оденкёрк.

На данный момент причина ухудшения состояния артиста неясна, врачи пока никак не прокомментировали происходящее.

Боб Оденкёрк хорошо известен зрителям по роли юриста Сола Гудмана, являющегося одним из ключевых персонажей знаменитого сериала про наркоторговцев «Во все тяжкие». Герой так полюбился фанатам, что про него сняли отдельный сериал «Лучше звоните Солу», в котором Оденкёрк вернулся к роли харизматичного юриста Сола Гудмана.

Ранее студия Universal заявила о намерении отложить премьеру боевика «Никто», в которой актёр также исполнил главную роль.