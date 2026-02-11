Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 18:27

Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера

Baza: пенсионер обвинил актера Коновалова в нападении в фитнес-клубе

Максим Коновалов Максим Коновалов Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Telegram-канал Baza сообщил, что в московском фитнес-клубе произошел конфликт между актером Максимом Коноваловым и 69-летним пенсионером. Как пишут авторы со ссылкой на слова пострадавшего и его родных, инцидент случился в сауне, где звезда фильма «Бумер» отдыхал с компанией.

По информации канала, пожилой мужчина Григорий попросил компанию не лить на камни чесночный настой из-за аллергии. Baza пишет, что в ответ, как утверждает заявитель, Коновалов толкнул его, а затем бросил кружку в голову пенсионера, удар пришелся в лоб, оставив шишку.

Авторы отмечают, что, как заявили родственники пострадавшего, сотрудники клуба отказались вызывать полицию и предложили сделать это самостоятельно. Канал пишет, что на место приехали врачи и правоохранители, но к тому моменту актер уже покинул заведение. Baza отмечает, что травмы зафиксировали в больнице.

По словам канала, пенсионер написал заявление на Коновалова, а также отдельно — на руководство клуба за отказ реагировать на происшествие. Григорий утверждает, что эта компания постоянно ходит в сауну по определенным дням и ведет себя агрессивно, а сам актер ранее уже конфликтовал с посетителями бассейна.

Авторы пишут, что сам Коновалов подтвердил факт конфликта и заявил, что готовит встречное заявление. По его версии, пенсионер сам спровоцировал ссору, оскорбляя и хамя в его адрес.

Ранее Санкт-Петербургский суд оштрафовал двух мастеров маникюра за драку в салоне красоты. Конфликт между сотрудницами возник из-за спора за единственное педикюрное кресло.

