https://static.news.ru/photo/54360c02-4c20-11ea-8bf7-fa163e074e61_660.jpg Люк Перри Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Люк Перри, скончавшийся в 2019 году, не попал в памятное видео, которое показали на церемонии кинопремии «Оскар». Он был известен как звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210».

Во время мероприятия ежегодно показывают ролик с работниками киноиндустрии, которые ушли из жизни в течение 12 месяцев после проведения предыдущего события, под песню, которую исполняет приглашённая звезда. В 2020 году роль такой певицы исполнила Билли Айлиш.

Последней работой Перри стало участие в фильме «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино. Картина принимала участие в сезоне наград и претендовала на звание фильма года по версии «Оскара», поэтому, по мнению поклонников, отсутствие актёра в видео вызывает вопросы.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук, так как фильм «Однажды в... Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не получил «Оскар». Он заявил, что удивлён вердикту экспертов.