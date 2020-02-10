Американский актёр Люк Перри, скончавшийся в 2019 году, не попал в памятное видео, которое показали на церемонии кинопремии «Оскар». Он был известен как звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210».
Во время мероприятия ежегодно показывают ролик с работниками киноиндустрии, которые ушли из жизни в течение 12 месяцев после проведения предыдущего события, под песню, которую исполняет приглашённая звезда. В 2020 году роль такой певицы исполнила Билли Айлиш.
Последней работой Перри стало участие в фильме «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино. Картина принимала участие в сезоне наград и претендовала на звание фильма года по версии «Оскара», поэтому, по мнению поклонников, отсутствие актёра в видео вызывает вопросы.
Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук, так как фильм «Однажды в... Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не получил «Оскар». Он заявил, что удивлён вердикту экспертов.
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