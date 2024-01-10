Звезда «Слова пацана» опубликовал кадры с проб в сериал Актер Зулькарнаев показал запись проб в сериал «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба WINK

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана», показал видеозапись проб на роль. На кадрах, опубликованных в его Telegram-канале, видно, как артист отыгрывает сцену, которую впоследствии сыграл другой актер — Вячеслав Копейкин. Зулькарнаев подчеркнул, что в процессе создания сериалов персонажи постоянно меняются, так как сценарий — это «живая материя».

С разрешения режиссера публикую кусочек из актерских проб на Зиму из «Слова пацана». Сцена в процессе отошла Турбо. Удивительно, конечно, наблюдать, как меняется персонаж от сценария к экрану. Живая материя, — рассказал он.

Зулькарнаев ранее заявил, что его номер телефона выложили в Сеть, после чего на него обрушился шквал звонков и сообщений. По его словам, он постоянно думает о том, как не сойти с ума от пристального внимания публики. Актер также подчеркнул, что не хочет остаться в памяти зрителя в образе криминального персонажа.

До этого режиссер сериала Жора Крыжовников опубликовал совместную фотографию со сценаристом Андреем Золотаревым. Предполагается, что таким образом он намекнул на продолжение «Слова пацана». Эта публикация разделила подписчиков режиссера на два лагеря. Одни фанаты посчитали, что новый сезон может испортить впечатления от картины, другие же выступили за продолжение.