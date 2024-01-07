«Как не сойти с ума?»: Зиму из «Слова пацана» атаковали фанаты Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев рассказал, что его номер телефона слили в Сеть

Фото: Пресс-служба Wink

Лев Зулькарнаев (в центре)

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал изданию 72.ru, что его номер телефона выложили в Сеть. По словам артиста, теперь на него обрушился шквал сообщений и звонков. Зулькарнаев отметил, что постоянно думает о том, как не сойти с ума от столь пристального внимания публики.

Мне буквально каждые 10 минут звонят, где-то слили, видимо, мой номер телефона. Мне постоянно прозванивают, постоянно пишут. Естественно, ты выходишь в город, кафе, магазин — каждый второй узнает. Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: «Блин, а как теперь не сойти с ума?» — сказал Зулькарнаев.

Он добавил, что не хотел бы навсегда остаться в памяти зрителя в образе его криминального персонажа. Также Зулькарнаев выразил мнение, что сегодня театральное образование устарело, а современных методик пока нет. Поэтому, считает артист, часто начинающие актеры не могут пробиться на экраны, а к тем, кому это удается, успех приходит по случайности или вопреки реальности.

Ранее актер Сергей Бурунов назвал абсурдными попытки запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он исполнил роль отца двух ключевых персонажей — Марата и Вовы Адидаса. Артист заявил, что в картине показывают историю страны, а не романтизируют бандитизм.

Бурунов также добавил, что тема насилия, транслируемая в сериале, актуальна и в настоящее время. По его словам, Кощеи и Адидасы никуда не делись и, возможно, «сидят на совещаниях». При этом, как подчеркнул Бурунов, современный мир стал более безопасным.