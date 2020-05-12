Звезда сериала «Сваты» рассказала о ситуации с пандемией на Украине

https://static.news.ru/photo/b87a42b6-9458-11ea-a823-fa163e074e61_660.jpg Анна Кошмал Фото: smorkovkina/instagram.com

Известная по роли в сериале «Сваты» актриса Анна Кошмал на своей официальной странице в социальной сети рассказала, как пандемия коронавирусной инфекции нового типа протекает на территории Украины.

По её словам, ситуация с распространением COVID-19 в стране по-прежнему остаётся крайне непростой. Однако актриса призналась, что она уже чувствует конец карантина и радуется.

Почти лето. Почти конец карантина. Несмотря на все «почти» — очень радуюсь. Все вокруг цветёт и пахнет, вот и я за компанию, — написала Кошмал в Instagram.

С 12 марта на территории Украины действует общенациональный карантин, в стране закрыты учебные заведения. По словам замглавы украинского Нацбанка Дмитрия Сологуба, подобные меры окажут негативное влияние на экономику государства.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введённый в связи с пандемией COVID-19 до 22 мая, будет продлён.