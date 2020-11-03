Звезда фильмов об Анжелике Клод Жиро умер во Франции

https://static.news.ru/photo/385b6ad6-1e34-11eb-aae2-fa163e074e61_660.jpg Клод Жиро Фото: www.kinopoisk.ru

Актёр Клод Жиро умер в возрасте 84 лет во Франции. Он известен широкой публике по роли маркиза Филиппа дю Плесси де Белльера в серии фильмов об Анжелике.

О смерти актёра сообщила газета Montagne. Причины ухода артиста из жизни не сообщаются. В фильмах об Анжелике Клод Жиро сначала играл кузена главной героини, а затем её любимого супруга. он известен зрителям и по ряду других ролей, однако, больше всего Жиро знаменит как актёр дубляжа.

Голосом знаменитого маркиза из «Анжелики» говорили Роберт Редфорд, Мел Гибсон, Роджер Мур и другие звёзды Голливуда. Известно, что в последние годы актёр жил в загородном предместье, где разводил ирландских пони. У него двое детей — сын Луи и дочь Марианна. Прощание с актёром состоится 7 ноября в церкви Сен-Прист-де-Шам в местечке, где он жил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр Шон Коннери скончался на 91-м году жизни. За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах.