Жена Кокшенова рассказала о неизвестном браке актёра

https://static.news.ru/photo/c7ed70ae-a940-11ea-aff7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кокшенов Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/Global Look Press

Бывшая жена Михаила Кокшенова Елена рассказала о первом браке артиста. Актёр был женат на художнице Алле Шавыриной, но о том, как жила пара, ничего неизвестно.

От брака с Шавыриной у Кокшенова есть дочь Мария. Но и с ней актёр не особо общался, рассказал Елена Кокшенова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Воспоминания плохие у него были о ней. Но штамп в паспорте стоял. Его законная жена была Шавырина. И дочка законная Марья Михайловна Кокшенова от неё, — подтвердила экс-жена актёра.

Сама Елена была на 32 года моложе Кокшенова, но это не помешало им прожить вместе 20 лет. Елена Кокшенова — вторая жена артиста. У актёра также был роман со стюардессой Ниной Вокрош, дочь от которой Алевтину Кокшенов долго не хотел признавать. Она тоже не испытывала особого желания видеться с отцом, даже когда он болел. Возможно, это потому, что признал артист свою позднюю дочь только когда ей исполнилось 14 лет.

Дочь Алевтину он позже вписал в паспорт. Лет 14 ей уже было. Её собственное поведение не особо хорошее. За последние три года она ни разу не позвонила ему, — утверждает Елена.

С третьей женой — гендиректором ЗАО «Электон» Натальей Лепёхиной Кокшенов познакомился в самолёте. пара расписалась в 2007 году, совместных детей у них не было.

Елена Кокшенова добавила, что перед смертью знаменитый артист так и не смог увидеться и поговорить со своими дочерьми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жёны Кокшенова — нынешняя Наталья и бывшая Елена — вдвоём ухаживали за актёром, стараясь поставить его на ноги. Артист последние три года ни с кем не общался, жил как затворник и боролся с последствиям инсульта.