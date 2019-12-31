https://static.news.ru/photo/a2ad4d06-2bbd-11ea-af07-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Съёмки фильма «Майор Гром: Чумной доктор» по одноимённым комиксам компании Bubble Comics официально завершились.

Студия опубликовала ролик о работе над картиной, который изначально был создан только для членов съёмочной группы.

На протяжении 78 смен огромная команда из более чем 250 человек не покладая рук трудилась над тем, чтобы рассказать нашу историю и создать первый российский полнометражный фильм по комиксам! — говорится в подписи к видео.

«Майор Гром: Чумной доктор» рассказывает о сотруднике полиции Игоре Громе, который борется с загадочным преступником в маске, называющим себя Чумным доктором и пытающимся очистить город от «чумы беззакония». Для этого антигерой прибегает к убийству людей, подозреваемых в коррупции.

Главные роли исполнили Тихон Жизневский, известный по фильму «На игре» и Любовь Аксёнова, снявшаяся в картине «Гроза» и сериале «Мажор». Режиссёром проекта выступил Олег Трофимов.

Как писал NEWS.ru, сценарист экранизации видеоигры Mortal Kombat сообщил о завершении съёмок фильма. Выход картины ожидается в 2021 году.