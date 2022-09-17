Warner Bros. выпустит сиквел «Константина» с Киану Ривзом

Фото: www.filmstills.net / Global Look Press

Кинокомпания Warner Bros. выпустит продолжение фантастического триллера «Константин: Повелитель тьмы», пишет издание Deadline. Отмечается, что к роли экзорциста Джона Константина из первой части вернется Киану Ривз, который в декабря прошлого года выразил желание сыграть Константина еще раз. Снявший первый фильм Фрэнсис Лоуренс вернется в кресло режиссера, а сценаристом выступит Акива Голдсман, получивший «Оскар» за работу над драмой «Игры разума».

Кинокомпания Warner Bros. снимет продолжение фантастического триллера «Константин: Повелитель тьмы». Исполнитель главной роли в первом фильме Киану Ривз вернется к роли экзорциста Джона Константина, — сказано в публикации.

В проекте в качестве продюсера поучаствуют Джей Джей Абрамс и Ханна Мингелла. Детали сюжета пока не раскрываются. Премьера «Константина: Повелителя тьмы» состоялась в 2005 году, картина собрала $230 млн в прокате.

Голливудская актриса Рене Зеллвегер может вернуться к роли Бриджит Джонс из одноимённого фильма, написала ранее газета The Sun. Отмечается, что в настоящее время идёт разработка четвёртой части киносерии. По информации издания, основным сюжетом новой картины станет материнство главной героини. Журналисты при этом не исключают появление Хью Гранта на съемочной площадке, который сыграл возлюбленного Бриджит.