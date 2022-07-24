Рене Зеллвегер может вернуться к роли Бриджит Джонс The Sun: Рене Зеллвегер может вернуться к роли Бриджит Джонс

Фото: Universal Pictures / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Голливудская актриса Рене Зеллвегер может вернуться к роли Бриджит Джонс из одноимённого фильма, пишет газета The Sun. Отмечается, что в настоящее время идёт разработка четвёртой части киносерии. По информации издания, основным сюжетом новой картины станет материнство главной героини.

С премьеры последней части «Бриджит Джонс», которая состоялась в 2016 году, пройдёт семь или восемь лет к моменту выхода продолжения на большой экран. Если верить этой информации, то его можно ожидать в ближайшие два года, — сказано в публикации.

Журналисты при этом не исключают появление Хью Гранта на съемочной площадке, который сыграл возлюбленного Бриджит.

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски уходит от мужа, сообщили ранее инсайдеры американскому изданию Page Six. По словам источников, Себастьян Бир-Макклард оказался заядлым изменщиком. Эмили надоело терпеть и она подала на развод. Причём пресса давно заметила, что модель не носит обручальное кольцо и стала появляться без него на фото и видео в соцсетях, хотя раньше Эмили с ним не расставалась. Источники Page Six также говорят о систематических изменах Себастьяна.