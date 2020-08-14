Warner Bros. повысил прокатную плату за «Довод» Кристофера Нолана в России

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Кинокомпания Warner Bros. решила оставить 45% кассовых сборов от показа фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана в России. Прокатная компания «Каро Премьер» предложила кинотеатрам пересмотреть условия распределения доходов от картины.

В большинстве случаев площадки и крупные прокатчики в России договариваются на разделение прибыли по принципу 50 на 50, напоминает «Коммерсантъ». Представители «Каро Премьер» отметили, что сейчас особые условия распространяются на кинотеатры всего мира. Warner Bros. пошла на это, чтобы сократить риски получить недостаточный доход, выпуская ленту сейчас, когда значительная часть рынка не работает в полную силу.

Многие российские кинотеатры приняли условия, посчитав, что сокращение ставки на 5% это не повод лишаться возможности показать фильм, который потенциально привлечёт много зрителей. Однако руководитель сети «Киномакс» Дмитрий Нартов заявил, что менять привычные условия распределения доходов компания не хочет.

Как писал NEWS.ru, фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат 3 сентября. Картина появится на больших экранах на неделю раньше, чем планировалось ранее.