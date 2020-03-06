https://static.news.ru/photo/db7d2b42-5f7a-11ea-9ff2-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Грейхаунд» Фото: Bron Studios

В Сети появился трейлер фильма «Грейхаунд» по сценарию американского актёра Тома Хэнкса. Он также сыграл главную роль в военной драме.

Действие «Грейхаунда» происходит в 1942 году. Американский капитан Эрнест Краузе, которому впервые доверили командование эсминцем, возглавил конвой союзников, движущийся через Атлантический океан под атакой немецких подлодок, говорится в описании к ролику.

Картина основана на романе «Добрый пастырь» (The Good Shepherd) британского писателя Сесила Скотта Форестера. Режиссёром фильма выступил Аарон Шнайдер, известный по ленте «Похороните меня заживо».

Как писал NEWS.ru, организация Film Forum опубликовала трейлер обновлённой версии фильма «Ночи Кабирии» итальянского режиссёра Федерико Феллини. Отреставрированная картина выйдет в формате 4K, прокат пока что будет только в США.