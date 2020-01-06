https://static.news.ru/photo/defefe14-312e-11ea-9e38-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Фото: Universal Studios

Официальный трейлер экранизации британской детской классики, картины «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла», выпустила кинокомпания Universal.

Главную роль в фэнтезийной комедии сыграла голливудская звезда Роберт Дауни-младший. Его герой — ветеринар Дулиттл, который умеет разговаривать с животными.

В своём поместье прославленный доктор, живущий в Англии в эпоху королевы Виктории, устроил волшебный мир, в котором почти нет людей, а за всем следят различные звери. По сюжету это произошло после того, как главный герой потерял любимую жену.

Однако болезнь юной королевы заставляет Дулиттла выбраться из своего убежища и отправиться на поиски лекарства к мифическому острову.

Животных в фильме также озвучили голливудские звёзды. Селена Гомес примерила на себя образ жирафа. Рами Малек озвучил гориллу, Марион Котийяр — лису Туту, а Эмма Томпсон — попугаиху Полинезию. В картине можно услышать голоса Рэйфа Файнса, Октавии Спенсер, Антонио Бандераса, Майкла Шина и Гарри Коллетта.

Мировая премьера фантастической комедии пройдёт 17 января 2020 года, а российские зрители увидят новый фильм 20 февраля.

Как писал NEWS.ru, рано утром 1 января в YouTube появился трейлер фильма «Тихое место. Часть 2».