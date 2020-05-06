Вышел трейлер сериала «Крепкая броня» о битве на Курской дуге

https://static.news.ru/photo/0920b434-8fa4-11ea-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Крепкая броня»/kinopoisk.ru

Первый канал опубликовал трейлер сериала «Крепкая броня», рассказывающего о битве на Курской дуге во время Великой Отечественной войны.

Проект Юрия Лейзерова основан на мемуарах Василия Брюхова «Воспоминания танкового аса». Автор книги лично участвовал в битве при Курской дуге и уничтожил 28 вражеских танков.

Сериал расскажет о танкисте Василии Русковом и покажет путь взросления героя от выпускника танкового училища до закалённого боями командира взвода. Главные роли исполнили Константин Белошапка и Наталья Бондарева.

Как писал NEWS.ru, на Первом канале выходит многосерийный фильм «Джульбарс», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны. Режиссёром выступил Иван Шурховецкий.