Вышел трейлер сериала «Крепкая броня» о битве на Курской дуге

Первый канал опубликовал трейлер сериала «Крепкая броня», рассказывающего о битве на Курской дуге во время Великой Отечественной войны.
Проект Юрия Лейзерова основан на мемуарах Василия Брюхова «Воспоминания танкового аса». Автор книги лично участвовал в битве при Курской дуге и уничтожил 28 вражеских танков.
Сериал расскажет о танкисте Василии Русковом и покажет путь взросления героя от выпускника танкового училища до закалённого боями командира взвода. Главные роли исполнили Константин Белошапка и Наталья Бондарева.
Как писал NEWS.ru, на Первом канале выходит многосерийный фильм «Джульбарс», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны. Режиссёром выступил Иван Шурховецкий.
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