Вышел трейлер продолжения фильма «Один дома»

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Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер продолжения известной комедии «Один дома». Премьера картины запланирована на 12 ноября 2021 года. Трейлер вышел на видеосервисе Youtube.

В нём появляются главные герои перезагрузки. Как и в классической версии, маленький мальчик остается дома один и противостоит паре грабителей. Он устраивает злоумышленникам разнообразные хитроумные ловушки по всему дому.

Отличительной особенностью ремейка является то, что грабителями станет семейная пара. Главные роли исполнили Арчи Йейтс, Элли Кемпер, Роб Делани и другие звезды. Также в ленте появятся актеры, сыгравшие в первой версии картины. Например, Девин Рэтрей, сыгравший брата главного героя Базза, исполнит роль полицейского.

Ранее Disney+ назвал точную дату премьеры ремейка культовой семейной комедии «Один дома». В оригинальной версии фильм называется Home sweet home alone. Сюжет крайне похож на историю первых пяти частей и повествует о мальчике Максе Мерсере, родители которого уехали в Японию, оставив его в одиночестве.

Картина была снята под руководством режиссёра Дэна Мейзера, известному по фильму «Дедушка лёгкого поведения», главную роль в фильме сыграет Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Премьера ремейка назначена на 12 ноября 2021 года.