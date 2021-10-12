Вышел трейлер продолжения фильма «Один дома»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер продолжения известной комедии «Один дома». Премьера картины запланирована на 12 ноября 2021 года. Трейлер вышел на видеосервисе Youtube.
В нём
Отличительной особенностью ремейка является то, что грабителями станет семейная пара. Главные роли исполнили Арчи Йейтс, Элли Кемпер, Роб Делани и другие звезды. Также в ленте появятся актеры, сыгравшие в первой версии картины. Например, Девин Рэтрей, сыгравший брата главного героя Базза, исполнит роль полицейского.
Ранее Disney+ назвал точную дату премьеры ремейка культовой семейной комедии «Один дома». В оригинальной версии фильм называется Home sweet home alone. Сюжет крайне похож на историю первых пяти частей и повествует о мальчике Максе Мерсере, родители которого уехали в Японию, оставив его в одиночестве.
Картина была снята под руководством режиссёра Дэна Мейзера, известному по фильму «Дедушка лёгкого поведения», главную роль в фильме сыграет Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Премьера ремейка назначена на 12 ноября 2021 года.