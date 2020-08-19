Вышел трейлер фильма «Смерть на Ниле» по книге Агаты Кристи

https://static.news.ru/photo/674aae22-e227-11ea-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: 20th Century Studios

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма «Смерть на Ниле» Кеннета Брана. Картина стала новой экранизацией одноимённого детективного романа британской писательницы Агаты Кристи.

Лента рассказывает о детективе Эркюле Пуаро, который расследует смерть богатой наследницы на борту парохода «Карнак», идущего по реке Нил в Египте. В ходе выяснения обстоятельств убийства женщины он начинает понимать, что это не единственное правонарушение, совершённое на судне.

Роль Пуаро исполнил сам Брана. Впервые он появился на экранах в этом образе в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» в 2017, который также срежиссировал.

В будущей ленте также приняли участие Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Аннетт Бенинг, Эмма Маккей, Летишиа Райт и Расселл Брэнд.

Ранее кинокомпания Screen Media Films опубликовала трейлер фильма «Чёрный дрозд» британского режиссёра Роджера Мичелла. Картина представляет собой ремейк датской ленты «Тихое сердце», писал NEWS.ru.