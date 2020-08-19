Вышел трейлер фильма «Смерть на Ниле» по книге Агаты Кристи

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма «Смерть на Ниле» Кеннета Брана. Картина стала новой экранизацией одноимённого детективного романа британской писательницы Агаты Кристи.
Лента рассказывает о детективе Эркюле Пуаро, который расследует смерть богатой наследницы на борту парохода «Карнак», идущего по реке Нил в Египте. В ходе выяснения обстоятельств убийства женщины он начинает понимать, что это не единственное правонарушение, совершённое на судне.
Роль Пуаро исполнил сам Брана. Впервые он появился на экранах в этом образе в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» в 2017, который также срежиссировал.
В будущей ленте также приняли участие Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Аннетт Бенинг, Эмма Маккей, Летишиа Райт и Расселл Брэнд.
Ранее кинокомпания Screen Media Films опубликовала трейлер фильма «Чёрный дрозд» британского режиссёра Роджера Мичелла. Картина представляет собой ремейк датской ленты «Тихое сердце», писал NEWS.ru.
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