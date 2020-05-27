Вышел трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

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Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов заявил, что успех стримингового сервиса Netflix не будет вечным. По его словам, платформа функционирует по принципу пирамиды, которая финансируется извне по мере роста подписчиков.

Бекмамбетов отметил в беседе с The Bell, что закупку дорогостоящего контента обеспечивают приток новых пользователей онлайн-кинотеатра и инвестиции. После этого представленную медиапродукцию невозможно окупить рекламой или другими ресурсами. Есть очень...