Кино

Вышел трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

18:42, 27 мая 2020 33
Фото: Bubble Comics/youtube.com

Компания Bubble Comics опубликовала трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Премьера ожидается в 2021 году.

Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Режиссёром выступил Олег Трофим. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие.

Впервые трейлер картины был представлен во время трансляции, посвящённой фильму, писал NEWS.ru.

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