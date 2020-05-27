Вышел трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

Компания Bubble Comics опубликовала трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Премьера ожидается в 2021 году.
Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.
Режиссёром выступил Олег Трофим. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие.
Впервые трейлер картины был представлен во время трансляции, посвящённой фильму, писал NEWS.ru.
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