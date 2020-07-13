Вышел трейлер байопика о Марии Кюри

https://static.news.ru/photo/e632df2e-c4fa-11ea-88dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amazon Prime Video/youtube.com

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер биографического фильма, рассказывающего о польской и французской учёной-экспериментаторе Марии Кюри. Картина получила название «Опасный элемент».

Мировая премьера картины состоялась в августе 2019 года, однако онлайн она выходит только сейчас. Фильм станет доступным 24 июля.

Французский режиссёр иранского происхождения Маржан Сатрапи выступила постановщицей проекта. Главную роль исполнила британка Розамунд Пайк. Вместе с ней снялись Сэм Райли, Аня Тейлор-Джой, Анайрин Барнард и Джонатан Арис.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания IFC Films опубликовала трейлер биографического фильма о сербско-американском изобретателе Николе Тесле. Картина получила название «Тесла».