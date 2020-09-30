Вышел тизер нового «Бората»

https://static.news.ru/photo/569a1e9a-0339-11eb-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

В Сети появился тизер продолжения комедийного фильма «Борат». Картину выпустят на стриминговой платформе Amazon Prime Video незадолго до дня выборов в США.

Ролик появился в пародийном Twitter Республики Казахстан. В нём закадровый голос с сильным акцентом по-английски восхваляет американского президента Дональда Трампа и принижает его соперника на будущих выборах Джо Байдена.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

Он не расист. Его любят чернокожие парни настолько, что преклоняют перед ним колено. А ещё у него никогда не было инсульта, — говорится в видео.

«Борат» стал первой крупномасштабной картиной, которую сняли в период изоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса. Её покажут в 240 странах.

Создатели ленты ранее раскрыли название новой части картины. Проект назвали Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).

Британец Саша Барон Коэн снял ленту тайно и успел представить отрывок студиям и дистрибьюторам. Предполагается, что главный герой будет считать себя знаменитостью после успеха первого фильма и попытается скрыться, притворившись другим человеком.

Предыдущий полнометражный фильм о приключениях казахстанского журналиста Бората Сагдиева вышел в 2006 году и назывался «Борат: Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». В новой картине главную роль снова исполнит Коэн.

В августе артиста заметили на съёмках в образе Бората Сагдиева. Он участвовал в сцене, где едет по одной из улиц Лос-Анджелеса, писал NEWS.ru.