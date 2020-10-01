Вышел спецэпизод «Южного парка», посвящённый пандемии

https://static.news.ru/photo/5023856a-0401-11eb-a41c-fa163e074e61_660.jpg Фото: southparkstudios.com

На сайте телеканала Comedy Central вышел специальный эпизод мультсериала «Южный парк», посвящённый пандемии коронавируса. Продолжительность выпуска составила один час.

По сюжету виновником массового заражения, предположительно, стал Рэнди Марш, отец одного из главных героев. Он посещал Китай в прошлом сезоне, напоминает DTF.

В шоу говорится о мерах социального дистанцирования и обучении детей с помощью видеочата в приложении Zoom. Также в эпизоде затрагивается тема жестокости со стороны полицейских.

В сериале высмеяли проблему Disney с Микки Маусом и политики американского лидера Дональда Трампа, которого в эпизоде выставили одним из главных виновных в распространении COVID-19.

В конце сентября герои «Южного парка» стали зрителями на спортивном состязании. 27 сентября для игры с «Тампа-Бэй Бакканирс» команда по американскому футболу из Колорадо «Денвер Бронкос» разместила на стадионе картонные версии анимационных персонажей, писал NEWS.ru.