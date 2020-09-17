Вышел первый тизер аниме-перезапуска «Шамана Кинга»

https://static.news.ru/photo/a8bdc63e-f8f5-11ea-b163-fa163e074e61_660.jpg Фото: 「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネル

Первый тизер-трейлер перезапуска аниме-сериала «Шаман Кинг» появился в Сети 16 сентября.

Ролик опубликован на YouTube-канале компании King Amusement Creative. В нём можно увидеть фрагмент перед сражением двух героев манги — Йо и Хао Асакура. В тизере показано как они готовятся к схватке, после чего Йо демонстрирует одну из своих боевых форм.

Сериал выйдет на экраны в апреле 2021 года. Создатели аниме-адаптации пообещали, что новый «Шаман Кинг» будет более точно следовать оригинальной сюжетной линии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кинокомпании Liden Films и FelixFilm создали аниме-сериал по манге Urasekai Picnic (Otherside Picnic). Комикс основан на фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».