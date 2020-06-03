Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет другим пациентам

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко, которая вылечилась от коронавируса, заявила, что главное после заражения — не паниковать и не бояться. По её словам, в стране уже отработана схема лечения инфекции, а врачи прекрасно справляются.
Слушайтесь их, и всё будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные «умирать», вместо того, чтобы лечиться в больнице, — отметила артистка в интервью «Российской газете».
Бабенко считает, что такая пессимистическая позиция некоторых россиян является глупостью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк, вылечившийся от коронавируса, заявил, что его супруга и дети также вылечились от COVID-19. По его словам, у детей болезнь прошла в лёгкой форме. Говоря о состоянии своего здоровья, игрок отметил, что чувствует себя хорошо.