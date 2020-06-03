Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет другим пациентам

https://static.news.ru/photo/a2bb6c82-a602-11ea-b31d-fa163e074e61_660.jpg Алёна Бабенко Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко, которая вылечилась от коронавируса, заявила, что главное после заражения — не паниковать и не бояться. По её словам, в стране уже отработана схема лечения инфекции, а врачи прекрасно справляются.

Слушайтесь их, и всё будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные «умирать», вместо того, чтобы лечиться в больнице, — отметила артистка в интервью «Российской газете».

Бабенко считает, что такая пессимистическая позиция некоторых россиян является глупостью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк, вылечившийся от коронавируса, заявил, что его супруга и дети также вылечились от COVID-19. По его словам, у детей болезнь прошла в лёгкой форме. Говоря о состоянии своего здоровья, игрок отметил, что чувствует себя хорошо.