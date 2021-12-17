В США полиция получила доступ к информации в телефоне актёра Болдуина

Полиция США получила ордер на доступ к информации, содержащейся в телефоне актёра Алека Болдуина. Он по неосторожности застрелил оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», напоминает Variety.

Ордер выдан судом Санта-Фе в Нью-Мексико. Там и происходили съёмки фильма. По данным следствия, в телефоне рассчитывают найти улики. Они могут быть «существенными и релевантными в этом расследовании».

Трагедия на съёмочной площадке с участием Алека Болдуина произошла 21 октября. Актёр при репетиции эпизода вестерна случайно выстрелил из бутафорского пистолета. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и тяжело был ранен режиссёр Джоэл Соуза.

Ранее сообщалось, что Болдуин сделал неожиданное заявление о том, что он не причастен к выстрелу, от которого погибла оператор и был ранен режиссёр на съёмочной площадке. Актёр дал по этому поводу интервью телеканалу ABC, фрагмент которого был показан по телевидению.