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В США полиция получила доступ к информации в телефоне актёра Болдуина

10:12, 17 декабря 2021
В США полиция получила доступ к информации в телефоне актёра Болдуина Алек Болдуин Фото: face to face/Instagram
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Полиция США получила ордер на доступ к информации, содержащейся в телефоне актёра Алека Болдуина. Он по неосторожности застрелил оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», напоминает Variety.

Ордер выдан судом Санта-Фе в Нью-Мексико. Там и происходили съёмки фильма. По данным следствия, в телефоне рассчитывают найти улики. Они могут быть «существенными и релевантными в этом расследовании».

Трагедия на съёмочной площадке с участием Алека Болдуина произошла 21 октября. Актёр при репетиции эпизода вестерна случайно выстрелил из бутафорского пистолета. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и тяжело был ранен режиссёр Джоэл Соуза.

Ранее сообщалось, что Болдуин сделал неожиданное заявление о том, что он не причастен к выстрелу, от которого погибла оператор и был ранен режиссёр на съёмочной площадке. Актёр дал по этому поводу интервью телеканалу ABC, фрагмент которого был показан по телевидению.

Болдуин говорит, что не нажимал на спусковой крючок пистолета и не смог бы этого сделать никогда. Актёр также предложил, чтобы во время всех сцен с перестрелками в обязательном порядке присутствовал представитель полиции. Об этом он написал в Twitter-аккаунте их совместного с женой фонда поддержки работников искусства.

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