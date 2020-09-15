В Сети появились фотографии со съёмок экранизации игры Uncharted

https://static.news.ru/photo/e53f11c2-f7fa-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uncharted

Одни из первых фотографий со съёмок экранизации видеоигры Uncharted появилась в Сети и вызвали обсуждения со стороны фанатов.

В Twitter попали кадры, сделанные во время съёмок в Берлине вечером 14 сентября, пишет «Игромания».

На фотографиях можно увидеть актёра Марка Уолберга, исполняющего роль Виктора Салливана, а также, вероятно, спину Том Холланда, играющего молодого Нейтана Дрейка.

| @TomHolland1996 and Mark Wahlberg shooting #Uncharted in Berlin last night pic.twitter.com/ZfjMQwawf1 — Tom Holland News (@THollandNews) September 15, 2020

Многие пользователи социальной сети раскритиковали образ Уолберга, заявив, что он мало похож на свой прототип, подчеркнув, что он не носит усы, которые в серии игр являются отличительной чертой Салливана.

Я не вижу Салли, это же Уолберг, — отмечают поклонники видеоигры.

Режиссёром фильма выступает Рубен Флейшер, известный по фильмам «Веном» и «Добро пожаловать в Zомбиленд». В фильме помимо Тома Холланда и Марка Уолберга снимается также Антонио Бандерас.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кинокомпания Warner Bros. показала тизер экранизации «Дюны» от режиссёра Дени Вильнёва.