В Сети появились фотографии со съёмок экранизации игры Uncharted

Многие пользователи социальной сети раскритиковали образ Уолберга, заявив, что он мало похож на свой прототип, подчеркнув, что он не носит усы, которые в серии игр являются отличительной чертой Салливана.
Я не вижу Салли, это же Уолберг, — отмечают поклонники видеоигры.
Режиссёром фильма выступает Рубен Флейшер, известный по фильмам «Веном» и «Добро пожаловать в Zомбиленд». В фильме помимо Тома Холланда и Марка Уолберга снимается также Антонио Бандерас.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кинокомпания Warner Bros. показала тизер экранизации «Дюны» от режиссёра Дени Вильнёва.