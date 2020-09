В Сети появились фотографии со съёмок экранизации игры Uncharted

В Twitter попали кадры, сделанные во время съёмок в Берлине вечером 14 сентября, пишет «Игромания».

На фотографиях можно увидеть актёра Марка Уолберга, исполняющего роль Виктора Салливана, а также, вероятно, спину Том Холланда, играющего молодого Нейтана Дрейка.