https://static.news.ru/photo/da474a84-4f06-11ea-8902-fa163e074e61_660.jpg Фото: SonyPicturesRU/youtube.com

Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России. Главную роль в картине исполнил Александр Петров.

Сюжет до последнего момента держался в строжайшем секрете, однако в трейлере показано, что главный герой ленты, хоккеист Саша, станет отцом-одиночкой. В картине также приняли участие Аглая Тарасова, Мария Аронова и Надежда Михалкова.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Клим Шипенко, известный по работе над фильмами «Холоп» и «Текст», снимет сериал по аудиокниге «Пост» писателя Дмитрия Глуховского. Проект будет создан для компании Yellow, Black and White, с которой он сотрудничает.