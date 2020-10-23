В новом фильме про Золушку главную роль исполнит афроамериканец

https://static.news.ru/photo/0a851524-1567-11eb-a060-fa163e074e61_660.jpg Чоузен Джейкобс Фото: Billy Bennight/AdMediaGlobal Look Press

Компания Disney планирует выпустить фильм по мотивам сказки «Золушка» под названием Sneakerella. Так, главную роль в проекте сыграет актёр-афроамериканец Чоузен Джейкобс.

Название данной картины можно перевести как «Кроссолушка». События картины развернутся в Нью-Йорке, где главный герой в исполнении Джейкобса работает продавцом обуви в магазине покойной матери. Парень мечтает стать дизайнером кроссовок, однако ему приходится скрывать свой талант от приёмного отца и двух сводных братьев, пишет Deadline.

В конечном итоге главный герой встретится с дочерью известного баскетболиста, роль которого исполнит игрок NBA Джон Салли.

Картина выйдет на широкие экраны в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне назвали фильмы о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг самыми удачными экранизациями в истории кино.

Второе место заняли трилогия «Властелин колец» по произведению Джона Р. Р. Толкина и «Зелёная миля» по роману Стивена Кинга.