В мультфильме про Человека-паука фанаты обнаружили «пасхалку»

В момент атаки раздаётся нечеловеческий крик. Выяснилось, что этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми, сообщае т портал ComicBook.

Holy shit. the scream in this scene from Spider-Man,can be heard in the score of Spider-Man Into The Spiderverse. It plays during Peter’s fight with the Green Goblin in the first act! pic.twitter.com/LDzsSLIRy0