В мультфильме про Человека-паука фанаты обнаружили «пасхалку»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» нашли «пасхалку» в сцене сражения главного героя и Зелёного Гоблина.
В момент атаки раздаётся нечеловеческий крик. Выяснилось, что этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми, сообщает портал ComicBook.
Holy shit. the scream in this scene from Spider-Man,can be heard in the score of Spider-Man Into The Spiderverse. It plays during Peterâs fight with the Green Goblin in the first act! pic.twitter.com/LDzsSLIRy0
Популярный полнометражный мультфильм о Человеке-пауке стал первой масштабной картиной, в которой главный герой не Питер Паркер, а Майлз Моралес.
Ранее компания Marvel показала поклонникам «пасхалку», которую создатели поместили в фильме «Мстители: Финал». Студия опубликовала в Twitter два совмещённых кадра из картины, которые показывают, как выкинутые вперёд руки стоящих по кругу супергероев похожи на реактор из груди Железного человека, писал NEWS.ru.