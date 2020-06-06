Кино

В мультфильме про Человека-паука фанаты обнаружили «пасхалку»

12:11, 06 июня 2020 138
Фото: imdb.com

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» нашли «пасхалку» в сцене сражения главного героя и Зелёного Гоблина.

В момент атаки раздаётся нечеловеческий крик. Выяснилось, что этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми, сообщает портал ComicBook.

Популярный полнометражный мультфильм о Человеке-пауке стал первой масштабной картиной, в которой главный герой не Питер Паркер, а Майлз Моралес.

Ранее компания Marvel показала поклонникам «пасхалку», которую создатели поместили в фильме «Мстители: Финал». Студия опубликовала в Twitter два совмещённых кадра из картины, которые показывают, как выкинутые вперёд руки стоящих по кругу супергероев похожи на реактор из груди Железного человека, писал NEWS.ru.

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