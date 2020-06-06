В мультфильме про Человека-паука фанаты обнаружили «пасхалку»

https://static.news.ru/photo/1ddadb4e-a7d6-11ea-8ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» нашли «пасхалку» в сцене сражения главного героя и Зелёного Гоблина.

В момент атаки раздаётся нечеловеческий крик. Выяснилось, что этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми, сообщае т портал ComicBook.

Holy shit. the scream in this scene from Spider-Man,can be heard in the score of Spider-Man Into The Spiderverse. It plays during Peterâs fight with the Green Goblin in the first act! pic.twitter.com/LDzsSLIRy0 — Deo | 7 Days (@Ifilmwhatever) June 4, 2020

Популярный полнометражный мультфильм о Человеке-пауке стал первой масштабной картиной, в которой главный герой не Питер Паркер, а Майлз Моралес.

Ранее компания Marvel показала поклонникам «пасхалку», которую создатели поместили в фильме «Мстители: Финал». Студия опубликовала в Twitter два совмещённых кадра из картины, которые показывают, как выкинутые вперёд руки стоящих по кругу супергероев похожи на реактор из груди Железного человека, писал NEWS.ru.