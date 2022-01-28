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В Москве вручили кинопремию «Золотой орёл»
Кино

В Москве вручили кинопремию «Золотой орёл»

12:40, 29 января 2022
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В Москве в киноконцерне «Мосфильм» состоялось вручение кинопремии «Золотой орёл». В 2022 году впервые в истории была представлена номинация «Лучший сериал онлайн-платформ». Лауреатом стал проект «Вертинский» режиссёра Авдотьи Смирновой. Главную награду присудили картине «Серебряные коньки» Михаила Локшина.

Актриса Ирина Горбачёва, победившая в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Зои в фильме «Огонь»

Гавриил Григоров/ТАСС

Актриса Паулина Андреева, получившая награду в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» за сериал «Вертинский» режиссёра Авдотьи Смирновой

Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Алексей Гуськов, получивший приз в номинации «Лучший телевизионный сериал» за сериал «Седьмая симфония»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актёр Филипп Янковский, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за фильм «Иван Денисович»

Евгений Биятов/РИА Новости

Актриса Александра Урсуляк, победившая в номинации «Лучшая женская роль в сериале» за роль мамы в сериале «Пингвины моей мамы»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Режиссёр Алексей Нужный, получающий награду за Марию Аронову, победившую в номинации «Лучшая женская роль в кино» за фильм «Пара из будущего»

Гавриил Григоров/ТАСС

Режиссёр Фёдор Бондарчук и его жена актриса Паулина Андреева на церемонии вручения национальной кинопремии России «Золотой орёл»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актриса Марина Зудина на церемонии вручения национальной кинопремии России «Золотой орёл»

Евгений Биятов/РИА Новости

Актёр Виктор Сухоруков и монтажёр Мария Лихачёва, победившая в номинации «Лучший монтаж фильма» за фильм «Серебряные коньки»

Гавриил Григоров/ТАСС

Актриса Катерина Шпица на церемонии вручения национальной кинопремии России «Золотой орёл»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актриса Марина Александрова и актёр Павел Деревянко на церемонии вручения национальной кинопремии России «Золотой орёл»

Евгений Одиноков/РИА Новости

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