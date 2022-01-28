В Москве вручили кинопремию «Золотой орёл»

В Москве в киноконцерне «Мосфильм» состоялось вручение кинопремии «Золотой орёл». В 2022 году впервые в истории была представлена номинация «Лучший сериал онлайн-платформ». Лауреатом стал проект «Вертинский» режиссёра Авдотьи Смирновой. Главную награду присудили картине «Серебряные коньки» Михаила Локшина.