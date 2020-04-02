В исторической драме «Маленькие женщины» нашли современную бутылку воды

https://static.news.ru/photo/a41b3a8e-74c6-11ea-9181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

В драме американского режиссёра Греты Гервиг «Маленькие женщины», действие которой разворачивается в XIX веке, нашли небольшой киноляп. В кадр во время одной из сцен попала фляга для воды Hydro Flask и пластиковая бутылка бренда Poland Spring.

На недочёт обратила внимание пользовательница TikTok Мэделин Ранкорт, которая является большой поклонницей картины. Она рассказала, что посмотрела ленту семь раз в кинотеатре, но ошибку съёмочной команды заметила только во время домашнего просмотра.

Позже Ранкорт опубликовала ролик, где показала, что Гервиг вместе с актёрами «Маленьких женщин» разбирала эту сцену для журнала Vanity Fair, но никто из них не обратил внимания на флягу с бутылкой.

Как писал NEWS.ru, автор YouTube-канала Mr. Sunday Movies снял и опубликовал мультфильм по не запущенному в производство сценарию девятого эпизода ленты «Звёздные войны». Текст написал Колин Треворроу до того, как его уволили с поста главы проекта.