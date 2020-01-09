https://static.news.ru/photo/ad102b46-32f8-11ea-bdc3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают» Фото: Warner Bros. Pictures

Компания BBC планирует запустить шоу по фильмам «Фантастические твари», снятым на основе книг Джоан Роулинг.

В передаче, получившей рабочее название «Фантастические твари: естественная история», сравнят волшебных существ с настоящими животными, сообщает Variety.

Ведущим программы станет британский актер и писатель Стивен Фрай. Создатели также будут сотрудничать с Музеем естественной истории Лондона.

Отмечается, что цель программы — с помощью существ из вселенной «Гарри Поттера» рассказать о реальных животных.

Как писал NEWS.ru, компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма «Фантастические твари и где они обитают». Премьера фильма запланирована на 12 ноября 2021 года.