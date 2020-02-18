https://static.news.ru/photo/59ac8582-5227-11ea-9e9c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Королева Катве» Фото: Walt Disney Pictures

Умерла актриса из Уганды Никита Валигва в возрасте 15 лет. Он известна по роли в фильме компании Disney.

У Валигвы обнаружили рак мозга в 2016 году. Спустя год после начала лечения у неё наступила ремиссия, однако позже у артистки появилась ещё одна опухоль, которая и привела к смерти, сообщает ABC News.

Актриса прославилась благодаря картине «Королева из Катве» 2016 года, в котором рассказывается о знаменитой шахматистке из Уганды Фионе Мутези.

Как писал NEWS.ru, компания Disney начала работу над созданием игрового фильма по анимационной картине «Рапунцель». В настоящее время неизвестно, кто выступит режиссёром и будет ли новый проект иметь отношение к известной франшизе.