Унижение Гитлера, подвиг Суворова: что смотреть в кино на майские праздники Пять фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах на майские праздники всей семьёй

Кадр из анимационного мультфильма «Суворов: Великое путешествие» / Фото kinopoisk.ru

Майская афиша в кино, как это обычно бывает в праздничные дни, полна картинами военной тематики, мультфильмами и комедиями. NEWS.ru рассказывает о пяти фильмах, которые стоит посмотреть в кинотеатрах на майские праздники всей семьёй.

«1941. Крылья над Берлином». В кино с 28 апреля.

Фильм Константина Буслова, двумя годами ранее выпустившего картину «Калашников» об истории создания легендарного советского автомата. Новое кино режиссёра расскажет о первых попытках СССР совершить авианалёт на Берлин в начале Великой Отечественной войны.

Кинокритик сайта «Вокруг.ТВ» Леонид Кискарин отмечает, что лента получилась очень жизненной.

Константин Буслов рассказал о малоизвестном, но при этом значимом подвиге советских военных. Он показал нам ряд весьма симпатичных героев и напомнил, что 80 лет назад фашистов громили не какие-то идеальные сверхлюди, а вполне обычные улыбчивые молодые мужчины, каждый со своими мечтами, привычками и проблемами, — считает кинокритик.

«Операция „Мясной фарш“». В кино с 28 апреля.

Американо-британский фильм про одну из самых известных кампаний союзников по дезинформации Третьего рейха в ходе Второй мировой войны.

В рамках операции британское руководство смогло обмануть Германию о своих планах по открытию фронта на юге Европы и устроить, как говорится в фильме, «унизительный розыгрыш Гитлеру». В главной роли — популярный британский актёр Колин Фёрт, известный по таким работам, как «Король говорит!» и фильмам серии «Кингсмен».

«Артек. Большое путешествие». В кино с 28 апреля.

Лёгкая российская комедия, сюжет которой напоминает американский культовый фильм «Назад в будущее». Взрослые герои попадают в прошлое, в детский лагерь «Артек», откуда им предстоит вернуться обратно. Главную роль исполнил актёр Михаил Галустян.

«Суворов: Великое путешествие». В кино с 1 мая.

Анимационный фильм совместного производства «Союзмультфильма» и студии «Централ Партнершип».

Главный герой мальчик Гриша оказывается в компании великого русского полководца Александра Суворова и попадает в череду различных приключений. Персонажей мультфильма озвучили такие звёзды, как Филипп Киркоров, Константин Хабенский и Антон Макарский.

«Где Анна Франк». В кино с 5 мая.

Европейский мультипликационный фильм, в основу которого лёг дневник 13-летней школьницы Анны Франк, сумевшей пережить холокост.

По сюжету воображаемая подруга Франк, которой та отправляла письма в своём дневнике, материализуется в настоящем времени и пытается разобраться с тем, что произошло с девочкой Анной на самом деле.