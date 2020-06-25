Universal готовит ремейк фильма «Смерч»

Кинокомпания Universal планирует выпустить ремейк фильма «Смерч» нидерландского режиссёра Яна де Бонта. Картина вышла в 1996 году.
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Оригинальная картина рассказывает о команде учёных-метеорологов, изучающих смерчи. Они направляются прямо в эпицентр стихии, что собрать данные для изучения природного феномена.
Отмечается, что сейчас Universal также ищет сценариста для новой картины.
Как писал NEWS.ru, канадский актёр Райан Гослинг исполнит главную роль в ремейке фильма «Человека-волка», вышедшего в 1941 году. Действие картины перенесут в настоящее время.
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