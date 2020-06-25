Universal готовит ремейк фильма «Смерч»

Фото: Warner Bros.

Актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись в Берлин, чтобы продолжить съёмки фильма «Матрица 4». Производство картины было приостановлено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Издание TMZ опубликовало снимки Ривза и Мосс, исполняющих роли Нео и Тринити, на которых они прибыли на съёмочную площадку. В объектив также попал Нил Патрик Харрис. Съёмки картины начались в...