Кино

Universal готовит ремейк фильма «Смерч»

15:18, 25 июня 2020
Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Universal планирует выпустить ремейк фильма «Смерч» нидерландского режиссёра Яна де Бонта. Картина вышла в 1996 году.

Занять режиссёрское кресло предложили Джозефу Косински, снявшему «Трон: Наследие» и «Обливион», сообщает Variety. Продюсером выступит Фрэнк Маршалл, известный по трилогии «Назад в будущее».

Оригинальная картина рассказывает о команде учёных-метеорологов, изучающих смерчи. Они направляются прямо в эпицентр стихии, что собрать данные для изучения природного феномена.

Отмечается, что сейчас Universal также ищет сценариста для новой картины.

Как писал NEWS.ru, канадский актёр Райан Гослинг исполнит главную роль в ремейке фильма «Человека-волка», вышедшего в 1941 году. Действие картины перенесут в настоящее время.

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