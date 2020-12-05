Умерла звезда итальянских комедий Памела Тиффин

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американская актриса Памела Тиффин скончалась в возрасте 78 лет в больнице Нью-Йорка. Как сообщается, она ушла из жизни по естественным причинам.

О смерти звезды итальянских комедий сообщает The Hollywood Reporter. Её не стало 4 декабря.

Тиффин выросла в пригороде Чикаго, где начала работать моделью. В дальнейшем она переехала с мамой в Нью-Йорк, чтобы продолжить свою карьеру там. Несколько раз появлялась на обложке Vogue, в рекламных роликах. Дебютом в кино стало её появление в короткометражном фильме 1960 года «Музыка Вильямсбурга» .

Впоследствии Тиффин снялась в картинах «Один, два, три» Билли Уайлдера и «Лето и дым» Питера Гленвилла. За обе работы актриса была номинирована на премию «Золотой глобус».

Большую часть карьеры артистка снималась в итальянских лентах — таких как «Почти идеальное убийство», «Убей меня поцелуями», «Сегодня, завтра, послезавтра», «Синьора в состоянии принуждения», «Архангел» и «Викинг, пришедший с юга».

Она завершила актёрскую карьеру в 1974 году, когда второй раз вышла замуж.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, на 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников. Он скончался от последствий коронавируса.