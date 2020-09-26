Украинцы оскорбились своим образом в польском фильме «Петля»

https://static.news.ru/photo/69f34cee-ffd5-11ea-8da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vega Investments

Вышедший на киноэкраны Польши фильм Патрика Веги «Петля» спровоцировал громкий скандал среди живущих в стране украинцев. Авторы картины выставили украинцев криминальными личностями — сутенёрами, проститутками и взяточниками.

Такие стереотипные образы украинцев вызвали противоречивые оценки как среди зрителей, так и среди критиков. Кроме того, теперь в дипломатических кругах ожидают новый скандал между Польшей и Украиной. Об этом написал RuBaltic.ru со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

В фильме Веги все украинцы либо проститутки, либо сутенёры, либо рэкетиры и воры, либо другие представители криминального мира, а сама Украина изображена как тотально коррумпированная страна. Плюс ко всему, все герои-украинцы в картине — русскоязычные.

Украинцы восприняли фильм как национальное оскорбление. В соцсетях они называют ленту «мерзкой карикатурой на украинский народ».

Между тем, кинокритики отмечают, что фильм «Петля» основан на реальных событиях и посвящен «Подкарпатской афере». Как сообщается, в с конца 1990-х годов в польском городе Жешув действовал бордель, который содержали два украинских брата-близнеца, а «крышевал» их офицер польской полиции, глава отдела Центрального следственного бюро. Именно он стал главным героем скандальной картины.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой, известная своей радикальной антироссийской риторикой, устроила очередной скандал на острую для неё тему. На этот раз — в магазине. Причиной недовольства стала женщина-кассир, которая заговорила с литератором на русском языке, сообщал NEWS.ru.