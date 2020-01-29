https://static.news.ru/photo/a1e657a0-4297-11ea-8baf-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Заражение» Фото: warnerbros.com

Триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, который рассказывает про смертельный вирус, зародившийся в Китае, вошёл в топ-10 американского проката iTunes.

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, популярность картины 2011 года может быть связана со вспышкой коронавируса в Китае.

Сейчас лента составляет в онлайн-магазине конкуренцию лидерам 2019 года, фильмам «Джокер», «Однажды... в Голливуде» и «Паразиты».

По сюжету женщина возвращается из деловой поездки из Гонконга, и у неё ухудшается самочувствие, однако она списывает это на джетлаг. Спустя 24 часа она и её сын умирают. Муж погибшей оказывается невосприимчив к вирусу.

В картине сыграли Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишборн и Джуд Лоу.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор госпитализировал 139 россиян с подозрением на коронавирус.