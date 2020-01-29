Триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, который рассказывает про смертельный вирус, зародившийся в Китае, вошёл в топ-10 американского проката iTunes.
Как
Сейчас лента составляет в онлайн-магазине конкуренцию лидерам 2019 года, фильмам «Джокер», «Однажды... в Голливуде» и «Паразиты».
По сюжету женщина возвращается из деловой поездки из Гонконга, и у неё ухудшается самочувствие, однако она списывает это на джетлаг. Спустя 24 часа она и её сын умирают. Муж погибшей оказывается невосприимчив к вирусу.
В картине сыграли Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишборн и Джуд Лоу.
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор госпитализировал 139 россиян с подозрением на коронавирус.
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