Триллер «Гипноз» Валерия Тодоровского выйдет осенью

Премьера психологического триллера «Гипноз» российского режиссёра Валерия Тодоровского состоится 15 октября. Выпуском картины занимается компания Sony Pictures.
Проект рассказывает о подростке, который посещает сеансы гипноза, чтобы вылечиться от лунатизма. Вместо выздоровления состояние главного героя ухудшается, потому что он попадает под влияние специалиста и перестаёт различать реальность и фантазии,
Я очень надеюсь, что эпидемия завершается, что мы входим в привычный ритм жизни и осенью зритель сможет увидеть мой новый фильм, — заявил кинематографист.
Как писал NEWS.ru, картина «Родные» российского режиссёра Ильи Аксёнова выйдет в 2021 году. В июле начались съёмки фильма.
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