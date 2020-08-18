Триллер «Гипноз» Валерия Тодоровского выйдет осенью

https://static.news.ru/photo/189b10fa-e146-11ea-a393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Pictures

Премьера психологического триллера «Гипноз» российского режиссёра Валерия Тодоровского состоится 15 октября. Выпуском картины занимается компания Sony Pictures.

Проект рассказывает о подростке, который посещает сеансы гипноза, чтобы вылечиться от лунатизма. Вместо выздоровления состояние главного героя ухудшается, потому что он попадает под влияние специалиста и перестаёт различать реальность и фантазии, сообщает «Кино ТВ».

Я очень надеюсь, что эпидемия завершается, что мы входим в привычный ритм жизни и осенью зритель сможет увидеть мой новый фильм, — заявил кинематографист.

Как писал NEWS.ru, картина «Родные» российского режиссёра Ильи Аксёнова выйдет в 2021 году. В июле начались съёмки фильма.