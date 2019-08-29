https://static.news.ru/photo/2d3092e0-ca7e-11e9-abcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amazon Prime Video/youtube.com

Первый трейлер исторической драмы «Аэронавты» появился в Интернете. Ролик обнародовала студия Amazon.

Сюжет повествует о реальном учёном-метеорологе Джеймсе Глэйшере и вымышленном пилоте аэростата Амелии Рен, которые в 1862 году отправляются на воздушном шаре в верхние слои атмосферы. Это необходимо не ради праздного любопытства, а чтобы расширить человеческие познания о принципах формирования погоды.

Затея романтически настроенным экстремалам удаётся, однако путешествие оказывается весьма опасным. Попытка познать тайны природы оборачивается борьбой за выживание.

Главные роли исполняют Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс. Актёры уже имеют опыт совместной работы, они снимались в драме «Вселенная Стивена Хокинга». Редмэйну та работа принесла «Оскар», Джонс также была номинирована, но статуэтку всё же не получила.

Режиссёром саги о воздухоплавателях выступил Том Харпер, работавший над сериалом «Острые козырьки» и мини-сериалом «Война и мир» по роману Льва Толстого. Сценарий написал Джек Торн, создававший синопсис для фильма «Скайуокер. Восход» из вселенной «Звёздных войн».

Дата премьеры фильма уже несколько раз сдвигалась. Сначала создатели обещали выпустить ленту осенью, однако потом перенесли показ на конец 2019 года.

Ранее, как писал News.ru, появился трейлер новой картины Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Лента выйдет в мировой прокат 2 октября, в кинотеатрах России её будут показывать с 3 октября.