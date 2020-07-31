Том Круз слетает в космос за $200 млн

https://static.news.ru/photo/9f87fae8-d349-11ea-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheriss May/Global Look Press

Кинокомпания Universal Pictures выделила $200 млн на фильм американского актёра Тома Круза, который частично будет сниматься в космосе.

Примечательно, что у будущего фильма пока нет готового сценария, не известны исполнители ролей и не определены даты начала съёмок. Круз заявил, что польщён оказанным ему доверием и постарается сделать фильм кассовым блокбастером.

Предполагается, что съёмки будут проходить на американском сегменте МКС. В NASA уже дали согласие на предоставление всего необходимого для фильма.

Не исключено также, что средства для производства картины может выделить и компания Илона Маска SpaceX, который поддерживает идею Круза, сообщает издание Deadline.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Жан-Клод Ван Дамм снимается комедийном боевике для стримингового сервиса Netflix. Он играет роль бывшего секретного агента, которому приходится спасать сына, ставшего жертвой ложного обвинения в торговле оружием и наркотиками. По словам режиссёра Дэвида Шахрона, фильм является данью «великой традиции боевиков 80–90-х годов».