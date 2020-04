Том Хэнкс написал письмо затравленному в школе мальчику с именем Корона

Восьмилетний Корона Де Врис обратился к знаменитости, услышав, что Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились COVID-19. В письме он спросил у актёра о его самочувствии и рассказал, что очень расстраивается и сердится, когда другие дети зовут его коронавирусом.

Хэнкс ответил мальчику словами поддержки.