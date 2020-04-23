Том Хэнкс написал письмо затравленному в школе мальчику с именем Корона

https://static.news.ru/photo/a18679d2-85fb-11ea-b485-fa163e074e61_660.jpgТом ХэнксФото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press
Излечившийся от коронавируса американский актёр Том Хэнкc написал письмо и подарил пишущую машинку бренда Corona австралийскому мальчику, над которым издевались в школе из-за его имени Корона.
Восьмилетний Корона Де Врис обратился к знаменитости, услышав, что Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились COVID-19. В письме он спросил у актёра о его самочувствии и рассказал, что очень расстраивается и сердится, когда другие дети зовут его коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали для работы над фильмом об Элвисе Пресли. Пара была госпитализирована, после прохождения лечения её выписали из больницы города Голд-Кост. Хэнкса едва не «похоронил» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он неправильно понял слово «выписан» и стал писать в Twitter слова с соболезнованиями. Один из ассистентов вовремя остановил его, пояснив, что «выписан» означает «покинул клинику».