Том Хэнкс написал письмо затравленному в школе мальчику с именем Корона

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Друг звезды сериала «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматовой рассказал, что актриса не нашла пока своего женского счастья. Она живёт с тремя дочками от разных отцов.

С детьми Хаматова проводит всё своё свободное время. Приятель актрисы отметил, что она совершенно не умеет отдыхать и отдаёт работе и заботам приоритет, сообщает KP.RU. Чулпан Хаматова является востребованной актрисой,...