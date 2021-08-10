Бёртон выбрал актрису на главную роль для своего первого сериала

Режиссёр Тим Бёртон выбрал актрису, которая сыграет Мортишу Аддамс, для своего первого сериала «Уэнсдэй». Главная роль досталась Кэтрин Зете-Джонс, известной по фильмам «Маска Зорро» и «Легенда Зорро», передаёт Collider.

Её экранную дочь Уэнсдей сыграет Дженна Ортега («Рейк»), а супруга Гомеса — Луис Гусман («Нарко»). Первый сериал Бёртона будет выходить на Netflix.

«Уэнсдэй» — это история о взрослении одной из любимых героинь франшизы — Уэнсдей Аддамс. В новом сериале она будет пытаться овладеть новыми экстрасенсорными способностями, выяснить тайну родителей и сломать планы убийцы, который мешает всему городу.

Когда выйдет сериал, пока не сообщается. Однако известно, что поклонников франшизы ждут восемь серий. Работать над проектом Бёртону помогают сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они и станут шоураннерами сериала для Netflix.

Герои семейки Аддамс появились в 1938 году благодаря американскому художнику Чарльзу Аддамсу. Он создал их для газетных комиксов, публиковавшихся в журнале The New Yorker. Они выходили до самой смерти художника. В 60-х также появилась первая экранизация. Однако самой знаменитой историей семьи на экране по сей день является та, что представлена в фильме режиссёра Барри Зонненфельда. Кинолента вышла в 1991 году, после чего появилось продолжение — «Семейные ценности Аддамсов».

Ранее сообщалось, что американская актриса Джейн Уизерс умерла на 96-м году жизни. Её считают последней звездой Голливуда 1930-х после ухода из жизни двукратной обладательницы «Оскара» Оливии де Хэвилленд в 2020-м.