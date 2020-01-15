https://static.news.ru/photo/b7286a58-37ad-11ea-8939-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл, кто из современных актёров ему нравится больше всех.

Тарантино стал гостем подкаста The Rewatchables издания The Ringer и заявил, что он большой поклонник американца Криса Пайна.

Для меня, из актёров его возраста, он без сомнений мой самый любимый — из этой группы, из той эпохи, из всех тех парней, — сказал кинематорграфист.

Режиссёр обсудил во время подкаста картину «Неуправляемый» 2010 года, в котором сыграл Пайн, и отметил, что присутствие этого актёра — один из ключевых моментов в фильме для него.

Как писал NEWS.ru, Квентин Тарантино рассказал о том, что «неудачная актёрская карьера» помогла ему снять культовый дебютный фильм «Бешеные псы».