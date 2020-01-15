Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл, кто из современных актёров ему нравится больше всех.
Тарантино
Для меня, из актёров его возраста, он без сомнений мой самый любимый — из этой группы, из той эпохи, из всех тех парней, — сказал кинематорграфист.
Режиссёр обсудил во время подкаста картину «Неуправляемый» 2010 года, в котором сыграл Пайн, и отметил, что присутствие этого актёра — один из ключевых моментов в фильме для него.
Как писал NEWS.ru, Квентин Тарантино рассказал о том, что «неудачная актёрская карьера» помогла ему снять культовый дебютный фильм «Бешеные псы».
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