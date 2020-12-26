Съёмки сериала «Властелин колец» завершились

https://static.news.ru/photo/3b15ccc6-4841-11eb-b1c7-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Властелин колец» Фото: kinopoisk.ru

На территории Новой Зеландии завершились съёмки сериала «Властелин колец». Об этом на своей официальной странице в социальной сети рассказал режиссёр многосерийной ленты по романам Джона Р. Р. Толкина Хуан Антонио Байона. Он выразил благодарность всем своим коллегам за плодотворную работу.

Байона опубликовал снимок с места съёмки. В кадре изображены, судя по всему, его ноги без обуви или носков. Именно в таком виде передвигаются хоббиты — герои книг, фильмов и вот, наконец, сериала. Режиссёр подчеркнул, что уже сам себя ощущает частью этого волшебного народа. И эти эмоции ему по душе.

По словам Байона, в Новой Зеландии его теперь всегда будет ждать тёплый приём.

У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и её прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года, — написал режиссёр в Instagram.

По имеющейся информации, сериал должен выйти на экраны в 2021 году.

Как ранее передавал NEWS.ru, слухи о возвращении культового сериала «Секс в большом городе» снова ходят в Голливуде. По данным инсайдера, новая история подруг из Нью-Йорка выйдет на HBO Max.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям писательницы Кэрри, светской дамы Шарлотты и юриста Миранды. Ким Кэтролл, которая в оригинальном сериале исполнила роль бизнесвумен Саманты, участия в съёмках принимать не будет.