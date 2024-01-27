Страх перед Назаровым, развод, критика СВО: где сейчас Екатерина Кузнецова

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Екатерина Кузнецова

Украинская актриса Екатерина Кузнецова прославилась благодаря российским сериалам «Кухня» и «Вампиры средней полосы», однако после начала СВО стала реже появляться на экране. Как сейчас живет артистка, почему боится коллегу Дмитрия Назарова и что говорила о России?

Почему Кузнецова боится Назарова

В начале года украинская актриса призналась, что во время съемок «Кухни» очень сильно боялась российского коллегу Дмитрия Назарова, поскольку он является «большим-большим» актером. Кузнецова призналась, что до сих пор поддерживает общение с народным артистом России.

«Каждый раз, когда я находилась с ним в кадре, то испытывала такое... немножко боязливо было. И я помню, как мне все артисты говорили, мол, скажи, что ты дочка футболиста, он же так любит „Спартак“, скажи, скажи. Я говорю: ну как я приду и скажу, что у меня папа футболист?» — рассказала Кузнецова в интервью на YouTube-шоу «И грянул Грэм».

По словам актрисы, она возобновила общение с Назаровым два года назад, когда началась российская спецоперация на Украине. Артистка подчеркнула, что иногда переписывается с российским коллегой и его женой, которые уехали из РФ после критики СВО.

Что Екатерина Кузнецова говорила об СВО и РФ

Актриса выступила против проведения российской спецоперации на Украине. При этом Кузнецова подчеркнула, что не интересовалась российской политикой: по словам звезды сериалов, она не знала ни законов, ни Конституции России. Артистка назвала трусами актеров с украинскими корнями, которые молчат о конфликте на Украине.

«Меня действительно удивляет, что люди, у которых есть украинские корни, мало того — у кого есть люди там, родственники, пытаются откреститься. Трусость? Знаете, тоже странно в таком возрасте проявлять такое чувство», — возмутилась актриса.

Кузнецова затаила обиду на коллегу по сериалу «Вампиры средней полосы» народного артиста РФ Юрия Стоянова. По словам актрисы, она хорошо с ним общалась, однако тот не поинтересовался, как она живет после отъезда в Киев.

«Когда все началось, я ему написала и спросила: „Юрий Николаевич, как Вы? Что Вы?“ Он сказал: „Да, это все ужасно-ужасно, я еду на гастроли в Швейцарию“. <...> И мне стало все понятно», — рассказала Кузнецова в интервью «Новой газете».

Она отметила, что ей не стало бы легче, если бы написал кто-то из российских коллег, однако она надеялась, что они проявят «чувство такта, сопереживание и солидарность».

Что известно о личной жизни Екатерины Кузнецовой

36-летняя актриса имеет за плечами неудачный брак: актриса была замужем за актером Евгением Прониным. По ее словам, отношения распались после того, как супруг ей изменил.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгений Пронин

«Женя хотел ребенка, он неоднократно говорил мне об этом, но я была карьеристкой. В тот период жизни мне было важно реализовываться. В 23–24 года я все делала на пользу работы в кино, мне это было важнее. Потом я об этом не пожалела. Все случилось, как должно было случиться», — говорила Кузнецова на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым канала «Россия 1».

После расставания Пронин обрел счастье с продюсером Кристиной Арустамовой, Вскоре они стали родителями — у них появился сын Гарри. Несмотря на то что Кузнецова одной из первых поздравила экс-супруга с рождением наследника, в одном из интервью она признавалась, что развод не прошел для нее бесследно.

«Развод не прошел бесследно для меня, но я не испытывала состояния, когда почва ушла из-под ног. Потому что была любимая профессия, свой круг общения, друзья, деньги, отложенные на черный день. Я ни о чем не жалею: сейчас я нравлюсь себе гораздо больше, чем раньше», — делилась Кузнецова.

В 2021 году актриса опубликовала фото, на котором стоит в обнимку со своим бойфрендом Максимом Аплиным. Ее безымянный палец украшало кольцо с драгоценным камнем, из-за чего поклонники сразу стали поздравлять пару с помолвкой.

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