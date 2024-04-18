Стоянов рассказал о работе над ролью Брежнева в новом сериале Стоянов: из грима Брежнева в сериале «Игры» были только наклеенные брови и парик

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Юрий Стоянов в сериале «Игры»

Для роли Леонида Брежнева в новом сериале «Игры» понадобились только наклеенные брови и парик, рассказал НСН народный артист России Юрий Стоянов. По его словам, у него есть некоторые сходства с генсеком ЦК компартии СССР.

У меня есть некоторое сходство с Брежневым, поэтому грима на мне в этом фильме нет, есть наклеенные брови и парик, больше ничего. Я современник этих событий, в 1980-м году мне было 23 года и я уже работал в театре. Для меня существовал Брежнев и очень много хроники того времени, которую я отсмотрел, удивительной хроники, надо сказать, — поделился актер.

Стоянов отметил, что однажды уже пробовался на роль Брежнева в сериале, где его сыграл Сергей Шакуров. Но на тот момент он был еще не готов, поэтому не смог бы сыграть генсека так показательно, как Шакуров.

Стоянов добавил, что ему хотелось показать человеческий портрет в определенное время для него и для страны, его нежелание вводить войска в Афганистан.

Там есть короткая сцена, если зритель что-то почувствует, значит у меня получилось, — подчеркнул актер.

Ранее Юрий Стоянов признался, что ему было неловко играть женские роли в «Городке». Он отметил, что для него было важно создавать интересные и запоминающиеся образы, независимо от того, кем они были.