Стало известно, кто напишет сценарий новых «Черепашек-ниндзя»

Автор американского телешоу Saturday Night Live (SNL) Колин Жост и его брат Кейси напишут сценарий нового фильма о черепашках-ниндзя. Производством боевика занимается Paramount Pictures, передаёт портал Deadline.

Студия уже перезапускала культовую франшизу в 2014 году, а в 2016-м выпустила сиквел. Продюсер первых двух частей Майкл Бэй вернётся к работе над новым фильмом. Детали сюжета пока держат в секрете, но без традиционного поедания пиццы главными героями и драк на нунчаках не обойдётся. Неизвестна и дата премьеры блокбастера.

Черепашки-ниндзя — вымышленная команда супергероев, черепах-мутантов вселенной Mirage Studios, в совершенстве владеющих боевыми искусствами. Квартет состоит из Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело. Первый выпуск комикса с их участием вышел в мае 1984-го. Начиная с конца 1980-х и начала 1990-х периодически выходят полнометражные фильмы и анимационные ленты о черепашках-ниндзя.

Ранее съёмки второй части блокбастера о супергероях по мотивам комиксов DC «Аквамен» стартовали в Англии. Об этом в своём Instagram рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа. Актёр отметил, что рад встретиться с режиссёром Джеймсом Ванмо и другими членами съёмочной группы. Он также сообщил, что его герой на экране появится с неожиданным цветом волос.